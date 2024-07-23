РФ вдарила по об'єктах критичної інфраструктури на Сумщині: що відомо

Минулося без загиблих.
Вночі проти вівторка, 23 липня, російська окупаційна армія завдала авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади Сумської області.
Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.
За інформацією влади, попередньо, загиблих немає.
"На місці працюють всі необхідні служби. Проводиться ліквідація наслідків ворожої атаки та аварійно-відновлювальні роботи", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, вночі Росія атакувала Україну ударними БпЛА. Зокрема, вказувалося, що дрони залетіли до повітряного простору через Сумську область.
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