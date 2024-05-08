РФ вдарила по об’єкту критичної інфраструктури в Івано-Франківській області: фото

Цієї ночі окупаційна армія Російської Федерації атакувала об’єкт критичної інфраструктури в Івано-Франківській області. Виникла пожежа.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

"Сьогодні вранці ворог атакував один з об’єктів критичної інфраструктури області внаслідок чого виникла пожежа", - йдеться у повідомленні.

Постраждалих немає.

Зазначається, що до місця було направлено пожежно-рятувальні підрозділи, які оперативно ліквідували пожежу. До ліквідації пожежі було залучено 105 рятувальників та 36 одиниць техніки.

Фото наслідків

Наслідки ракетного удару армії РФ вночі 8 травня по Івано-Франківській області. / Фото: УДСНС в Івано-Франківській області

Наслідки ракетного удару армії РФ вночі 8 травня по Івано-Франківській області. / Фото: УДСНС в Івано-Франківській області

Наслідки ракетного удару армії РФ вночі 8 травня по Івано-Франківській області. / Фото: УДСНС в Івано-Франківській області

Наслідки ракетного удару армії РФ вночі 8 травня по Івано-Франківській області. / Фото: УДСНС в Івано-Франківській області

Наслідки ракетного удару армії РФ вночі 8 травня по Івано-Франківській області. / Фото: УДСНС в Івано-Франківській області

Як повідомлялося, над ранок 8 травня Росія завдала ракетних ударів по Прикарпаттю. Ціллю ворога був об’єкт енергетичної інфраструктури.

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