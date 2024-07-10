РФ вдарила по об'єкту критичної інфраструктури в Рівненській області: які наслідки

Вночі проти середи, 10 липня, армія РФ вдарила по об'єкту критичної інфраструктури в Рівненській області.

Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

"Вночі під час повітряної тривоги на Рівненщині ворожими безпілотниками був атакований об'єкт критичної інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби", - йдеться у повідомленні чиновника.

За його словами, займання, що виникло на місці удару, локалізовано. Зазначається, що люди внаслідок цього удару поранень не отримали.

Як повідомлялося, вночі РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі. В окремих районах Рівненщини знеструмлювалися побутові та промислові споживачі.

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