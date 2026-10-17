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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
802
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1 хв

РФ вдарила по обласному центру: пошкоджено будинки, горять автомобілі, є поранені (фото)

Вибухи і «прильоти» сталися просто серед житлової забудови обласного центру.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Окупанти атакували житлову забудову в Запоріжжі.

Окупанти атакували житлову забудову в Запоріжжі. / © Рада оборони Запорізької області

На світанку 17 жовтня російські війська атакували житлову забудову Запоріжжя. Є поранені.

Про це повідомив виконувач обов’язків керівника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.

Унаслідок удару пошкоджено багатоквартирні будинки, також спалахнули автомобілі.

Кількість постраждалих зросла до пʼяти. Серед постраждалих — 22-річна жінка з травмою ока, яку госпіталізували, та 54-річний чоловік, якому надали допомогу на місці. Також поранення дістала 11-річна дівчинка.

ФОТО НАСЛІДКІВ

Окупанти атакували житлову забудову в Запоріжжі. / © Facebook / Запорізька ОВА

Окупанти атакували житлову забудову в Запоріжжі. / © Facebook / Запорізька ОВА

Окупанти атакували житлову забудову в Запоріжжі. / © Facebook / Запорізька ОВА

Окупанти атакували житлову забудову в Запоріжжі. / © Facebook / Запорізька ОВА

Окупанти атакували житлову забудову в Запоріжжі. / © Рада оборони Запорізької області

Окупанти атакували житлову забудову в Запоріжжі. / © Рада оборони Запорізької області

Окупанти атакували житлову забудову в Запоріжжі. / © Рада оборони Запорізької області

Окупанти атакували житлову забудову в Запоріжжі. / © Рада оборони Запорізької області

Нагадаємо, пізно увечері 15 жовтня російські війська також завдали удару по Запоріжжю. Сталось влучання по приватному підприємству, там виникла пожежа.

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