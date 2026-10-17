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РФ вдарила по обласному центру: пошкоджено будинки, горять автомобілі, є поранені (фото)
Вибухи і «прильоти» сталися просто серед житлової забудови обласного центру.
На світанку 17 жовтня російські війська атакували житлову забудову Запоріжжя. Є поранені.
Про це повідомив виконувач обов’язків керівника Запорізької обласної військової адміністрації Михайло Семікін.
Унаслідок удару пошкоджено багатоквартирні будинки, також спалахнули автомобілі.
Кількість постраждалих зросла до пʼяти. Серед постраждалих — 22-річна жінка з травмою ока, яку госпіталізували, та 54-річний чоловік, якому надали допомогу на місці. Також поранення дістала 11-річна дівчинка.
ФОТО НАСЛІДКІВ
Нагадаємо, пізно увечері 15 жовтня російські війська також завдали удару по Запоріжжю. Сталось влучання по приватному підприємству, там виникла пожежа.