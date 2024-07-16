РФ вдарила по п'ятиповерхівці в Мирнограді: з-під завалів дістали тіла подружжя

Напередодні, 15 липня, російські війська вдарили по Мирнограду в Донецькій області двома керованими авіабомбами. Кількість загиблих зросла до трьох.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Внаслідок атаки росіян було зруйновано під’їзд п’ятиповерхового будинку. Вчора було відомо про загиблу 40-річну мешканку. Згодом з-під завалів дістали тіла подружжя: 69-річного чоловіка та 67-річної жінки.

Зазначається, що пошуково-рятувальну операцію завершено. Удар РФ забрав життя трьох місцевих мешканців, а сім людей травмовано.

Нагадаємо, що 13 липня Росія влучила авіабомбою у зупинку громадського транспорту та адмінбудівлю у Мирнограді Донецької області.

Читайте також:

Чи задоволений Зеленський Сирським та чи буде наступ з Півночі