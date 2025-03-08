РФ вдарила по Україні балістикою, крилатою ракетою і "Шахедами": скільки цілей вдалось знищити

Вночі проти 8 березня російські військові атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М/KN-23" та однією крилатою ракетою "Іскандер-К", а також 145 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами. ППО знищила одну ракету та 79 дронів. 54 ворожі БпЛА-імітатори локаційно втрачено.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Підтверджено збиття крилатої ракети "Іскандер-К" та безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.

За інформацією Командування, внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Полтавщина, Харківщина, Сумщина та Одещина.

Зазначається, що цієї ночі росіяни завдали ракетних ударів з території Ростовської області, а безпілотники - із напрямків Міллерово, Курська, Шаталова, Брянська, Приморсько-Ахтарська та Чауди, що в Криму.

Нагадаємо, сьогодні зранку у Миколаєві сталися вибухи. У низці областей була повітряна тривога через загрозу балістики.

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