РФ вдарила по Україні ракетами і дронами: куди вдарив ворог і скільки повітряних цілей збила ППО

Вночі проти 15 листопада армія РФ завдала ударів двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 по Одеській області. Також окупанти атакували Україну 29-ма ударними безпілотниками "Shahed". ППО знищила 25 дронів і одну ракету.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ракети Х-59/69, якими війська РФ атакували Одещину, випустили із акваторії Чорного моря. Дрони летіли з району Приморсько-Ахтарська.

"Станом на 08.30 підтверджено збиття однієї керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 25-ти ударних БпЛА. Переважну більшість повітряних цілей збито на Одещині. Також протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях", - йдеться у повідомленні ПС.

Зазначається, що внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджено будинки, автомобілі та майно громадян.