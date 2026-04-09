РФ вдарила по важливому об’єкту в одній з областей: що відомо
Вночі проти четверга, 9 квітня, російська армія вдарила безпілотниками по Одеській області.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
«Цієї ночі ворог вчергове атакував Одещину ударними безпілотниками. Є пошкодження на території обʼєкту критичної інфраструктури», — наголосив чиновник.
З його слів, минулося без загиблих і травмованих. Наразі тривають роботи з усунення наслідків.