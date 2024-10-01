РФ вдарила по житлових кварталах Запоріжжя: сталося влучання, є жертви (фото)

У вівторок, 1 жовтня, російські військові атакували Запоріжжя авіабомбами. Попередньо, окупанти завдали шість ударів.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Поцілили по житлових кварталах та обʼєктах інфраструктури. На зараз відомо про двох поранених", — йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Згодом чиновник додав, що внаслідок російських ударів щонайменше одна людина загинула. Крім того, шість осіб дістали поранення.

"Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Є влучання в об'єкти інфраструктури", — йдеться у повідомленні.

Фото наслідків

Наслідки обстрілу Запоріжжя 1 жовтня. / Фото: Михайло Федоров / Facebook

Наслідки обстрілу Запоріжжя 1 жовтня. / Фото: Михайло Федоров / Facebook

Наслідки обстрілу Запоріжжя 1 жовтня. / Фото: Михайло Федоров / Facebook

Як повідомлялося, після 11:30 у Запоріжжі лунали сильні вибухи. Місто перебуває під обстрілом російської армії. Окупанти застосували КАБи.

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