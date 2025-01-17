РФ вдарила по житловій забудові в Кривому Розі: влада показала фото наслідків

У п'ятницю 17 січня російські війська завдали ракетних ударів балістикою по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Зазначається, що в місті пошкоджено дві п’ятиповерхівки. В одній з них виникла пожежа. Крім того, руйнувань зазнала будівля, що не експлуатувалася. Обстеження ураженої території триває, наголосив Лисак.

За уточненою інформацією, постраждали п'ятеро людей, троє госпіталізованих перебувають у важкому стані. Крім того, зросла кількість загиблих місцевих мешканців. Відомо про щонайменше чотири жертви.

Фото наслідків

РФ атакувала балістикою Кривий Ріг 17 січня.

Внаслідок атаки РФ пошкоджено житлові будинки.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги у Кривому Розі сталися вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу ударів балістичним озброєнням.

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