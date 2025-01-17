РФ вдарила по житловій забудові в Кривому Розі: влада показала фото наслідків

Є загиблі мирні мешканці.
У п'ятницю 17 січня російські війська завдали ракетних ударів балістикою по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Пошкоджено житлові будинки.
Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Зазначається, що в місті пошкоджено дві п’ятиповерхівки. В одній з них виникла пожежа. Крім того, руйнувань зазнала будівля, що не експлуатувалася. Обстеження ураженої території триває, наголосив Лисак.
За уточненою інформацією, постраждали п'ятеро людей, троє госпіталізованих перебувають у важкому стані. Крім того, зросла кількість загиблих місцевих мешканців. Відомо про щонайменше чотири жертви.
Фото наслідків
Як повідомлялося, під час повітряної тривоги у Кривому Розі сталися вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу ударів балістичним озброєнням.