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РФ вдарила по житловій забудові в Кривому Розі: влада показала фото наслідків

РФ вдарила по житловій забудові в Кривому Розі: влада показала фото наслідків

Вдень 17 січня РФ атакувала Криви Ріг, є загиблі. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Є загиблі мирні мешканці.

У п'ятницю 17 січня російські війська завдали ракетних ударів балістикою по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. 

Зазначається, що в місті пошкоджено дві п’ятиповерхівки. В одній з них виникла пожежа. Крім того, руйнувань зазнала будівля, що не експлуатувалася. Обстеження ураженої території триває, наголосив Лисак.

За уточненою інформацією, постраждали п'ятеро людей, троє госпіталізованих перебувають у важкому стані. Крім того, зросла кількість загиблих місцевих мешканців. Відомо про щонайменше чотири жертви.

Фото наслідків

РФ атакувала балістикою Кривий Ріг 17 січня. / ©
РФ атакувала балістикою Кривий Ріг 17 січня.
Внаслідок атаки РФ пошкоджено житлові будинки. / ©
Внаслідок атаки РФ пошкоджено житлові будинки.

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги у Кривому Розі сталися вибухиПовітряні сили попереджали про загрозу ударів балістичним озброєнням.

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