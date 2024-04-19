РФ вдарила по житловому будинку в Дніпрі протикорабельною ракетою Х-22

Ворог вже атакував Дніпро ракетою Х-22 у січні цього року - тоді загинуло понад 50 людей.

Вночі проти 19 квітня російська армія вдарила по житловому будинку в Дніпрі надзвуковою крилатою протикорабельною ракетою Х-22, яка призначена для знищення авіаносців.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

"Знову вгатили по житловому будинку ракетою Х-22. Зброєю, що призначена для знищення авіаносців. Ця ракета має інерційну систему наведення та обирає у відкритому океані великий обʼєкт. Коли йде ескадра бойових кораблів, то вона шукає найбільшу ціль – тобто авіаносець", - наголосив міський голова.

Філатов зауважує, що використовувати такі ракети для обстрілів міст та житлової забудови - це свідомий військовий злочин.

До слова, ракетою Х-22 російські окупанти завдали удару по багатоповерховому будинку в Дніпрі на вулиці Набережна Перемоги 14 січня 2024-го. Тоді загинуло майже пів сотні мешканців, зокрема шестеро дітей. Також цю зброю росіяни застосували під час удару по ТРЦ "Амстор" у місті Кременчук 27 червня 2022. Ракетний удар забрав життя 21 людини.

Нагадаємо, вночі 19 квітня РФ масовано атакувала ракетами Дніпропетровську область. Зокрема, ракетного удару було завдано по центру Дніпра. Пошкоджено багатоповерховий будинок.

Відомо, що внаслідок масованої атаки на Дніпропетровщину кількість загиблих зросла до семи. За даними ДСНС, окупанти вбили двох дітей у Синельниковому.

Президент Володимир Зеленський відреагував на удар ракетами вночі 19 квітня по Дніпру та області. Він заявив, що РФ здійснює терор, а тому Москва повинна відповідати за свої дії, а "кожна ракета, кожен "Шахед" мають збиватися".

Читайте також: