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РФ вдарила по житловому мікрорайону Харкова: є загиблі і поранені

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РФ вдарила по житловому мікрорайону Харкова: є загиблі і поранені

Харків. / Фото: Facebook/Володимир Зеленський

У місті під час повітряної тривоги було гучно.

Вдень 27 березня російські окупаційні війська вдарили по житловому мікрорайону Харкова. Внаслідок атаки є жертви.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Удар по житловому мікрорайону Харкова у багатоквартирні будинки. Є загиблі та поранені. Це черговий акт кривавого терору проти українців", - наголосив мер.

Згодом голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що окупанти завдали двох ударів по Шевченківському району. Яке озброєння застосував ворог, наразі встановлюють.

 

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