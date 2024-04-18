РФ вдарила ракетами по Дніпропетровщині: пошкоджено об'єкт інфраструктури і підприємство

Щонайменше двоє потерпілих.
Вдень 18 квітня російська армія завдала ракетних ударів по Дніпропетровській області. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт і підприємство.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"Внаслідок ракетної атаки на нашу область в Дніпровському районі пошкоджені інфраструктурний об’єкт і підприємство", - йдеться у повідомленні.
За його словами, на об'єктах виникли пожежі. Вони досі вирують.
Лисак також повідомляв, що через ракетний удар постраждали двоє чоловіків – 30 і 35 років. Їх шпиталізували. Медики оцінюють їхній стан - як середньої тяжкості.
Як повідомлялося, під час повітряної тривоги у Дніпрі сталася серія потужних вибухів. У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.
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