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РФ вдарила ракетами по Дніпропетровщині: пошкоджено об'єкт інфраструктури і підприємство

РФ вдарила ракетами по Дніпропетровщині: пошкоджено об'єкт інфраструктури і підприємство

Фото: Associated Press

Щонайменше двоє потерпілих.

Вдень 18 квітня російська армія завдала ракетних ударів по Дніпропетровській області. Пошкоджено інфраструктурний об’єкт і підприємство.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Внаслідок ракетної атаки на нашу область в Дніпровському районі пошкоджені інфраструктурний об’єкт і підприємство", - йдеться у повідомленні.

За його словами, на об'єктах виникли пожежі. Вони досі вирують. 

Лисак також повідомляв, що через ракетний удар постраждали двоє чоловіків – 30 і 35 років. Їх шпиталізували. Медики оцінюють їхній стан - як середньої тяжкості. 

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги у Дніпрі сталася серія потужних вибухів. У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

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