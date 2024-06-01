РФ вдарила ракетами по Івано-Франківській області: що відомо про наслідки

У суботу, 1 червня, під час повітряної тривоги армія Російської Федерації атакувала Івано-Франківську область. Минулося без постраждалих, але є пошкодження інфраструктури.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

"Цієї ночі ворог знову завдав масованого ракетного удару по містах України. Було неспокійно і на Прикарпатті. Ціллю ворога був об’єкт енергетичної інфраструктури", - наголосила чиновниця.

Внаслідок атаки виникла потужна пожежа. До ліквідації якої було залучено 101 рятувальників і 33 одиниці техніки. Минулося без постраждалих, - наголосила Онищук.

Слова вдячності усім нашим службам, які оперативно зреагували та допомогли долати наслідки атаки.