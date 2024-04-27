РФ вдарила ракетами по психлікарні в Харкові: показали фото наслідків

Вночі 27 квітня російська армія завдала ракетного удару С-300 по території психлікарні у Харкові. На момент атаки в лікувальному корпусі перебувало 60 пацієнтів та п'ять працівників.

Фото наслідків показав очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Внаслідок вибуху була пошкоджена будівля харчоблоку, водогін, лінії електропередавання. Травмовано одну 53-річну жінку. Наразі всіх пацієнтів розподілили між відділеннями лікарні.

"Вночі. Медична установа. Цивільні беззбройні люди, до того ж емоційно вразливі внаслідок захворювань. Лікарі та медсестри. Ракетою. Росія - терорист", - наголосив Синєгубов.

Фото наслідків

Наслідки нічного ракетного удару С-300 по території психлікарні у Харкові 27 квітня. / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки нічного ракетного удару С-300 по території психлікарні у Харкові 27 квітня. / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки нічного ракетного удару С-300 по території психлікарні у Харкові 27 квітня. / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки нічного ракетного удару С-300 по території психлікарні у Харкові 27 квітня. / Фото: Олег Синєгубов

Наслідки нічного ракетного удару С-300 по території психлікарні у Харкові 27 квітня. / Фото: Олег Синєгубов

Як повідомлялося, вночі РФ атакувала Харків. Під ударом опинився медкомплекс, у корпусах якого на момент ракетного обстрілу перебувало понад тисячу осіб - 900 пацієнтів і дві з половиною сотні персоналу.

Росія завдала ракетного удару по психлікарні у Харкові. На момент удару у медзакладі було 60 пацієнтів та 5 осіб персоналу лікарні.

Читайте також: