РФ вдарила ракетами по Запорізькій області: сталося влучання в об'єкт енергетики

На .світанку четверга, 11 квітня, російські окупаційні війська завдали ракетних ударів по Запорізькій області. Сталися влучання на території регіону.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Під час масованої ракетної атаки о 5 ранку, ворог спрямував по нашій області керовані авіаційні ракети з літаків тактичної авіації", - наголосив голова ОВА.

Він зауважив, що сили ППО знищили дві ракети сили протиповітряної оборони. Втім, є влучання в Запорізькому районі. Там пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. Інформація про постраждалих не надходила, наголосив Федоров.

Нагадаємо, зранку 11 квітня РФ здійснила масовану атака на південь. Сили ППО відпрацювали досить ефективно, однак, на жаль є влучання.

Читайте також: