РФ вдарила ракетами по гіпермаркету у Харкові - спалахнула пожежа, багато безвісти зниклих та поранених

За даними місцевої влади, багато безвісти зниклих та поранених.

У суботу, 25 травня, Росія атакувала спальний район Харкова, ударивши по будівельному гіпермармаркету.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, потужні вибухи у місті пролунали орієнтовно о 16-й годині.

"Попередньо приліт у спальному районі міста, у щільній цивільній забудові. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється. Усі відповідні служби працюватимуть на місці влучання", - йдеться у його повідомленні.

Згодом Терехов додав, що попередньо, влучання сталося в будівельний гіпермаркет. За даними місцевих пабліків та ЗМІ, йдеться про "Епіцентр". Офіційно у компанії станом на 16:44 не коментували.

В ОВА уточнили, що влучили в будівельний гіпермаркет два російських КАБа. Виникла пожежа на 15 000 квадратних метрів.

За оновленими даними, двоє людей загинули.

Тим часом у Мережі публікують відео та фото із місця удару. На кадрах видно чорні клуби диму, які здіймаються у небо. Масштаби пожежі - величезні.

О 16:48 Терехов додав, що через удар по цивільному об'єкту багато безвісти зниклих та поранених.

"Маємо велику кількість людей, зниклих без весті. Багато поранених. Судячи зі всього, удар наносився саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей - це чистий тероризм", - наголосив він.

Нагадаємо, 25 травня Росія атакувала КАБом по Куп’янськ-Вузловому Харківської області.

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