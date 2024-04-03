РФ вдарила ракетою по Сумській області: є загиблий (фото)

Зранку 3 квітня російська армія завдала ракетного удару по Сумській області. Окупанти атакували Краснопільську громаду. Є загиблий.

Про це повідомили у Сумській військовій обласній адміністрації.

"Сьогодні о 09:25 росіяни здійснили ракетний удар по Краснопільській громаді. На жаль, є загиблий", - йдеться у повідомленні.

Під час атаки було травмовано двох жителів громади: батька та його чотирирічного сина.

Внаслідок удару пошкоджено п'ять автомобілів, будівлі магазину та будинку культури. Наразі на місці "прильоту" працюють всі необхідні служби.

Російська армія здійснила ракетний удар по Сумській області. / Фото: Сумська ОВА

Російська армія здійснила ракетний удар по Сумській області. / Фото: Сумська ОВА

Російська армія здійснила ракетний удар по Сумській області. / Фото: Сумська ОВА

Як повідомлялося, вночі 3 квітня росіяни випустили п'ять ракет С-300 по Селидовому. Внаслідок обстрілу пошкоджено сім адмінбудівель, 12 багатоповерхових та вісім приватних житлових будинків

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