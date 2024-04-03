РФ вдарила ракетою по Сумській області: є загиблий (фото)

Серед потерпілих є дитина.
Зранку 3 квітня російська армія завдала ракетного удару по Сумській області. Окупанти атакували Краснопільську громаду. Є загиблий.
Про це повідомили у Сумській військовій обласній адміністрації.
"Сьогодні о 09:25 росіяни здійснили ракетний удар по Краснопільській громаді. На жаль, є загиблий", - йдеться у повідомленні.
Під час атаки було травмовано двох жителів громади: батька та його чотирирічного сина.
Внаслідок удару пошкоджено п'ять автомобілів, будівлі магазину та будинку культури. Наразі на місці "прильоту" працюють всі необхідні служби.
Як повідомлялося, вночі 3 квітня росіяни випустили п'ять ракет С-300 по Селидовому. Внаслідок обстрілу пошкоджено сім адмінбудівель, 12 багатоповерхових та вісім приватних житлових будинків