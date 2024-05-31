РФ вдарила вночі ракетами і безпілотниками: скільки повітряних цілей знищила ППО

У ніч проти 31 травня російська окупаційна армія завдала ракетних ударів і атакувала безпілотниками "Shahed-131/136". Сили ППО знищили чотири дрони і одну крилату ракету.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Зазначається, що росіяни атакували Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Белгородської області. По Києву армія країни-агресорки вдарила крилатою ракетою "Іскандер-К" із Курської області. Окрім того, окупанти запустили по Україні чотири БпЛА з району Єйська.

"У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири "Шахеди" у межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також крилату ракету "Іскандер-К" - на Київщині", - йдеться у повідомленні Олещука.

Нічна атака Росії

Вночі в Україні оголошували повітряні тривоги, які були пов'язані із загрозою безпілотників та ракет. Зокрема, в Харкові та Києві лунали потужні вибухи.

Близько 05:00 гучні вибухи пролунали у Києві. Російські війська атакували столицю ракетами. Падіння збитих уламків призвели до масштабної пожежі в Голосіївському район. Також ППО працювала на Київщині.

Окрім того, окупанти здійснили жорстоку нічна атака на Харків. Зокрема, зафіксовано п'ять влучань у Новобаварському районі. Пошкоджено понад 20 багатоповерхових житлових будинків.

Крім того, росіяни вгатили ракетою у житловий будинок в Харкові. Через удар ворога постраждали 25 осіб. Крім того, троє загиблих. Це двоє мешканців житлового будинку, а також один чоловік загинув внаслідок влучання ракети в землю на території цивільного підприємства.

Читайте також: