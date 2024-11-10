РФ вдарила з авіації біля гіпермаркету у Харкова: що відомо

9 листопада близько 22:17 РФ завдала авіаудару по Харкову після попередження Повітряних Сил про пуски керованих авіабомб на місто й область.

КАБ влучив у Слобідському району Харкова, неподалік одного з гіпермаркетів, повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

Одна жінка зазнала гострої реакції на стрес через удар РФ по Харкову, наразі вона єдина, хто звернувся до медиків, повідомив журналістам речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, - це повідомляє Суспільне. Харків.

Внаслідок вибуху та розльоту уламків боєприпасу пошкоджені фасади кількох житлових будинків, вибиті кілька десятків вікон. За попередніми даними, росіяни використали авіабомбу "Гром-Е1". Він є потужнішим за ФАБ з УМПК, має більший заряд детонаційної речовини.

Раніше повідомлялося, що окупанти вгатили по Одесі. Про наслідки удару читайте у новині.

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