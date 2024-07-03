РФ ударила зранку ракетами і дронами: скільки повітряних цілей збила ППО

Не вдалося збити всі "Іскандери".
Зранку 3 липня армія РФ атакувала Україну ракетами й безпілотниками Shahed. Сили ППО знищили 11 ворожих повітряних цілей. Основний напрямок удару – Дніпропетровщина.
Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Російські війська завдали ударів трьома крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та п'ятьма ударними БпЛА.
Сили ППО знищили 11 повітряних цілей:
- одну крилату ракету "Іскандер-К";
- чотири керовані авіаційні ракети Х-59;
- п'ять ударних БпЛА "Shahed-131/136";
- один БпЛА ОТР "Орлан-10".
Як повідомлялося, сьогодні в Дніпрі сталася серія потужних вибухів. За інформацією моніторингів, було кілька "прильотів" ракет і безпілотників. Згодом місцева влада поінформувала про загиблих.
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