РФ вдарила по Лиману: троє загиблих, шестеро дістали поранення

Російська армія обстріляла Лиман у Донецькій області ввечері 23 липня, влучивши у житловий квартал. Відомо про двох загиблих.

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

"За даними слідства, 23 липня 2024 року, о 17:20, війська рф обстріляли м. Лиман. Засоби ураження поцілили по житловому кварталу, де загинули двоє місцевих жителів 58 та 66 років. Також зазнали поранень середнього ступеня тяжкості двоє жінок 50 і 74 років та 51-річний чоловік. Попередньо, армія держави-агресора використала "Іскандер". Крім того, о 18:00 зс рф завдали удару по Новогродівській ОТГ, атакувавши автошлях "FPV-дроном". Травмовано трьох цивільних осіб віком від 49 до 68 років, — йдеться у повідомленні.

Водночас Нацполіція заявила, що загиблих вже троє.

Нагадаємо, 18 липня російські війська знову обстріляли адміністративну будівлю "Укрзалізниці" в Лимані на Донеччині, яка тепер не підлягає відновленню.

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