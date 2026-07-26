РФ вдарила аж 7 КАБами по одному з обласних центрів: деталі руйнівної атаки

Що відомо про удар КАБів по Сумах 26 липня / © ТСН.ua

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Сьогодні пізно ввечері, 26 липня, російські війська завдали сім ударів керованими авіабомбами (КАБами) по території Сум.

Про це повідомив в.о. Сумського міського голови Артем Кобзар.

За словами міського голови, наразі відомо про п’ятьох постраждалих. Їм надається необхідна медична допомога.

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Крім того, внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватні житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури та автівки

«На місцях ударів працюють усі необхідні служби. Триває обстеження території, масштаби руйнувань та інші наслідки ворожої атаки уточнюються», — зазначив Кобзар.

Пізніше начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко уточнив, що серед 5 постраждалих — 58-річна жінка, яка перебувала на робочому місці, її госпіталізовано, стан задовільний. Також у стаціонарному відділенні 30-річний чоловік.

Ще троє постраждалих перебувають на амбулаторному лікуванні.

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Попередньо було пошкоджено 30 приватних будинків. Крім того, знеструмлено частину споживачів через пошкодження електромережі і частково припинено водопостачання, зумовлене ворожим ударом.

Нагадаємо, що вчора удар російського реактивного БпЛА по Сумах забрав життя трьох людей.

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