РФ вдарила балістикою, авіаційною ракетою і "Шахедами": скільки цілей збила ППО

Ракетний удар. / © ТСН.ua

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У ніч проти 28 травня РФ застосувала п’ять балістичних ракет “Іскандер-М/KN-23”, керовану авіаційну ракету Х-59/69. Росіяни запустили 88 БпЛА Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Сили ППО знищили 71 російський дрон.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Протиповітряна оборона знешкодила 71 ворожий БпЛА на сході, півночі та півдні країни. Відомо, що 34 дрони збито вогневими засобами ураження, а 37 - локаційно втрачено.

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Зазначається, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у восьми локаціях.

За інформацією ПС, ракети летіли із Курської і Воронезької областей та з Криму. Тим часом безпілотники росіяни запускали з із напрямків Міллерово, Орла, Курська та Приморсько-Ахтарська.

Нічна атака РФ

Російські загарбники обстріляли Полтавську область балістичними ракетами. Зокрема, під прицілом було місто Кременчук.

Через атаку нічну російську атаку на Кіровоградщину пошкоджені десятки будинків. У Світловодську росіяни атакували одне з промислових підприємств. Там виникла пожежа, яку вже локалізували.

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Відомо, що окупанти атакували залізницю у трьох областях - у Харківській, Донецькій та Сумській. У всіх випадках минулося без жертв та постраждалих серед працівників та пасажирів.

На Харківщині щонайменше 8 людей постраждали внаслідок обстрілу. Зокрема, чотирирічна дитина.

Дата публікації 19:27, 07.02.25 Кількість переглядів 58 Шок! Збиття КАБу у Запоріжжі! Коментар Ігната