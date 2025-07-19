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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
478
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РФ вдарила балістикою, крилатими ракетами і дронами: скільки цілей збила ППО

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Обстріл України.

Обстріл України. / © ТСН.ua

Вночі проти суботи, 19 липня, війська РФ атакували Україну 379 засобами повітряного нападу - безпілотниками, балістичними і крилатими ракетами. Сили ППО знищили 208 дронів та ракет. Також 136 цілей локаційно втрачені (7 крилатих ракет та 129 БпЛА-імітаторів).

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі армія РФ атакувала:

  • 344 ударними БпЛА (близько 200 - Shahed) і безпілотниками-імітаторами різних типів (із напрямків Брянська, Курська, Орла, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарська;

  • 12 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (із Воронезької, Курської, Ростовської областей і Криму);

  • 8 крилатими ракетами Іскандер-К (Міллєрово);

  • 15 крилатими ракетами Х-101 (із повітряного простору Саратовської області).

За інформацією військових, станом на 10.00 протиповітряною обороною збито 208 засобів повітряного нападу:

  • 185 ударних БпЛА типу Shahed;

  • 7 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

  • 7 крилатих ракет Іскандер-К;

  • 9 крилатих ракет Х-101.

Зафіксовано влучання п’яти ракет та 30 ударних БпЛА у 12 локаціях, а також падіння збитих цілей на семи локаціях.

Нагадаємо, вночі російські військові здійснила черговий удар по Україні. Звечора, Росія запустила низку безпілотників, а посеред ночі ворог підняв у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160. У низці областей сталися вибухи. Зокрема, в Одесі та Павлограді на Дніпропетровщині.

Дата публікації
Кількість переглядів
478
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