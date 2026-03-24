РФ вдарила балістикою, крилатими ракетами і дронами: скільки цілей знищено, що було під прицілом

Вночі проти 24 березня армія РФ завдала комбінованого удару по Україні. Окупанти застосували ударні безпілотники, а також ракети повітряного і наземного базування. Загалом було зафіксовано 426 повітряних цілей, які ворог запустив по об’єктах критичної інфраструктури країни.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Які ракети і дрони запустила РФ

За даними військових, радіотехнічними військами зафіксовано 426 засобів повітряного нападу:

сім балістичних ракет Іскандер-М/С-400 : райони пуску — Курська область і ТОТ Донеччини;

18 крилатих ракет Х-101 : район пуску — із повітряного простору над Каспійським морем;

п’ять крилатих ракет Іскандер-К : район пуску — Брянська область;

чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69/31 : райони пусків Курщина і окупована територія Донеччини;

392 ударних БпЛА типу Shahed (близько 250 штук), «Гербера», «Італмас» і безпілотники інших типів: напрямки запусків — Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що в РФ, а також Гвардійське в анексованому Криму.

Відбиття російської атаки

Нічний повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. За попередніми даними, було збито/подавлено 390 цілей. Зокрема, 25 ракет.

Сили ППО знищили:

18 крилатих ракет Х-101;

п’ять крилатих ракет Іскандер-К;

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69;

365 БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання шести ракет та 27 ударних БпЛА на 22 локаціях. Падіння уламків безпілотників фіксують на десяти локаціях. Крім того, військові наголосили, що інформація щодо трьох ракет уточнюється.

Цієї ночі РФ здійснила масовану комбіновану атака на Україну РФ. В регіонах оголошували повітряну тривогу спочатку через дрони, а потім — через ракети. Повітряні сили посеред ночі попередили, що росіяни підняли у повітря стратегічну авіацію та здійснив пуски крилатих ракет.

Під суттєвим обстрілом опинилися Запоріжжя і Полтава, де РФ вдарила просто по житлових будинках. Загинули мирні люди: одна жертва у Запоріжжі, дві — у Полтаві. Десятки людей отримали травми.

Сусідня Польща відреагувала на нічну масовану атаку. Польські та союзні повітряні сили піднімали у повітря пару винищувачів та літаки раннього радіолокаційного виявлення. Також було «активовано необхідні сили та ресурси».

Водночас зранку 24 березня «Укрзалізниця» повідомила, що затримуються поїзди в низці регіонів України. Зокрема, на Полтавщині та Дніпропетровщині. У Харківській області запровадили зміни у русі потягів через удар по електропотязі на станції Слатине.