Наслідки атаки / © Олександр Ганжа

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РФ завдала ударів балістикою по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Станом на зараз — 47 поранених. 27 з них — у важкому стані. Серед поранених — шестеро дітей. Також серед постраждалих два співробітника ДСНС і два співробітника швидкої допомоги.

Про це повідомив очільник Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

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«Спочатку дві балістичні ракети. А потім, коли розпочалася аварійно-рятувальна операція — ще три реактивні „Шахеди“ вдарили по медиках, рятувальниках та комунальниках. Потім, вже вночі — ще один удар реактивним „Шахедом“ по промисловому підприємству», — зазначив він.

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За попередніми даними, обходи ускладнені через постійні тривоги — пошкоджено 23 багатоквартирні будинки, лікарня, заклади освіти, об’єкти бізнесу, гаражі, машини швидкої допомоги, автівки. Виникло кілька пожеж.

Також внаслідок удару сталося зниження тиску води у Саксаганському, Металургійному та Центрально-Міському районі. Виникли обмеження щодо постачання газу та проблеми з енергопостачанням.

Для ліквідації наслідків задіяно всі оперативні та комунальні служби.

Нагадаємо, 20 листопада російські війська завдали удару балістичними ракетами по центральній частині Кривого Рогу на Дніпропетровщині. Відомо про загиблих та понад 40 поранених. Унаслідок ракетної атаки в місті пошкоджені ресторан, гаражі та автівки.

Спершу було відомо про 20 постраждалих, серед них — троє дітей. Семирічний хлопчик перебував в лікарні у важкому стані. Згодом в ОВА зазначили, кількість постраждалих через російську атаку збільшилась до 21. Серед поранених — двоє надзвичайників. Загинула фельдшерка «швидкої», яка прибула на місце ворожого удару. Її доправили до лікарні, проте врятувати не вдалося. Також лікарі не змогли врятувати 7-річного хлопчика.

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