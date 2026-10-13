Удар балістикою по ТЕЦ-4 у Києві: Зеленський заявив про підготовку нових атак РФ

Росія готує повторні пуски балістики: Зеленський попередив про нові атаки / © Associated Press

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Президент Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішній російський удар балістикою по Києву, який знову стався без попередження від партнерів.

Про це глава держави написав у соцмережах.

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Він підтвердив, що основна мішень удару — енергетика, а саме ТЕЦ-4.

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«На жаль, є влучання. Також пошкоджений житловий будинок, зараз рятувальники гасять пожежу. Ці ракети були виявлені нашою системою вже фактично на підльоті до Києва. ТЕЦ-4 — один з основних енергообʼєктів Києва», — сказав президент.

РФ готує нові удари: що відомо

Зеленський попередив, що за даними української розвідки, росіяни готують нові пуски балістики.

«Факти демонструють, що росіяни не вважають необхідним дотримуватися того, про що сказав президент Америки. Україна підтримала припинення енергетичного вогню. Росія робить мішенню чергову електростанцію і життя наших людей. І це точно несправедливо, коли й енергетику вони знищують, і навіть попереджень про запуски балістики Україна не отримує. Важливо, щоб світ про це не мовчав, і важливо, щоб Америка реально бачила, що відбувається і хто винен у тому, що війна триває», — наголосив він.

Також президент закликав українців берегти себе під час повітряної загрози цієї ночі та наступного дня, бо можливі нові російські удари.

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Додамо, що Повітряні сили також попередили про можливість повторних ракетних атак ворога.

Нагадаємо, що пізно ввечері, 13 жовтня, у Києві пролунали вибухи одразу після оголошення повітряної тривоги. Через це в Деснянському районі було влучання у дев’ятиповерховий будинок.

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин підтвердив ТСН.ua, що передження про пуски балістики по Києву від західних партнерів знову не було.

Нагадаємо, що вчора в Києві вибухи також пролунали ще до оголошення повітряної тривоги, тому в Мережі стривожилися, чи може це свідчити, що США припинили надавати Україні розвіддані, як попереджали у ЗМІ та нардепи.

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