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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ вдарила балістикою по залізниці у Києві: багато загиблих і сильні руйнування — шокувальні подробиці

Росіяни прицільно вдарили по залізничному депо Києва.

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Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Потяг.

Потяг. / © "Укрзалізниця"

Вночі проти вівторка, 1 вересня, армія Росії вдарила балістикою по Києву. Під прицілом ракет опинилися залізничні об’єкти, зокрема депо. Є загиблі.

Що відомо про атаку і її наслідки, читайте у матеріалі ТСН.ua.

У Києві останні тривога тривала понад годину — від 02:10 — 03:21. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння та інших засобів ураження для Києва. Зокрема, на місто летіли швидкісні цілі. У столиці балістика атакувала об’єкти «Укрзалізниці». Зокрема, депо.

Атака на об’єкти «УЗ» в Києві

Керівник правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський повідомив, що росіяни прицільно завдали балістичних ракетних ударів по залізничному депо та інших залізничних об’єктах.

«Багато руйнувань. Від ночі перебуваємо тут на місці. Поруч — вщент зруйнований цех. Низку загорянь ще усувають рятувальники. На двох перегонах закривали рух, відкрили…», — йдеться у повідомленні.

Що відомо про жертв атаки

Олександр Перцовський повідомив, що жертвами російського удару стало щонайменше сім осіб.

«Балістичний удар забрав життя семи людей, з яких шестеро — наші співробітники. Один колега в лікарні із пораненнями. Десятки встигли врятуватись по укриттях», — наголосив він.

Нагадаємо, вночі Київ знову опинився під масованою атакою. Зокрема, балістичні та крилаті ракети атакували місто з кількох напрямків. Місцева влада повідомила, що внаслідок масованого удару на столицю та область загинули чотири людини.

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