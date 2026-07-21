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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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599
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РФ вдарила по багатоповерхівці і ТЦ: обласний центр охопили масштабні пожежі, є потерпілі (фото)

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Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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РФ вдарила по багатоповерхівці і ТЦ: обласний центр охопили масштабні пожежі, є потерпілі (фото)

© ДСНС

Від вечора 20 липня армія Росії завдала серії ударів по Сумах. Під ворожим вогнем опинилися рятувальники та житлові квартали. Є поранені.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Спочатку реактивний БпЛА влучив у 9-поверховий житловий будинок. На першому поверсі виникло займання.

Рятувальники евакуйовували мешканців багатоповерхівки. Внаслідок удару травмовано шість людей, зокрема четверо дітей.

Удар по “Епіцентру” і рятувальниках

Окрім того, окупанти здійснили серію ударів по об’єктах цивільної інфраструктури. Зокрема, через атаку масштабна пожежа виникла в торговельному центрі.

“Щойно рятувальники розпочинали гасіння, ворог завдавав повторних ударів. Під час однієї з атак знищено службовий автомобіль, призначений для перевезення особового складу. Ще один транспортний засіб ДСНС пошкоджено”, - йдеться у повідомленні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
599
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