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РФ вдарила дронами, крилатими і балістичними ракетами: скільки цілей збила ППО
Вночі під час ракетно-дронової атаки РФ сталися влучання у десяти локаціях.
Вночі проти 7 червня армія РФ випустила по Україні 215 засобів повітряного нападу - безпілотники та кілька типів ракет. Українська ППО знищила 174 повітряних цілей.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Цієї ночі РФ вдарила:
206 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів (з напрямків Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, Чауди);
двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (із Воронезької області);
шістьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (із літаків тактичної авіації з повітряного простору ТОТ Запорізької області);
однією крилатою ракетою Іскандер-К (із Ростовської області).
Сили протиповітряної оборони знешкодили 174 засоби повітряного нападу:
87 БпЛА типу Shahed збито вогневими засобами, 80 — локаційно втрачено;
шість керованих ракет Х-59/69;
одну крилату ракету Іскандер-К.
За інформацією військових, зафіксовано влучання у десяти 10 локаціях, падіння збитих цілей - на семи локаціях.
Нічна атака РФ
Вночі в низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Низку областей атакували ворожі БпЛА. Окрім того, повідомлялося про небезпеку ракетних ударів.
У Дніпрі та в Павлограді вночі сталися вибухи. На Дніпропетровщині сили ППО збили шість ракет та 27 БпЛА. У Дніпрі через російський обстріл пошкоджено інфраструктуру, підприємство, навчальний заклад і декілька десятків гаражів.
Окрім того, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл Харкова. Атака тривала понад годину — в місті пролунало кілька десятків вибухів. Ворог завдав ударів одночасно ракетами, «Шахедами» та керованими авіабомбами.
Місто пережило найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. Відомо про трьох загиблих. Постраждала 21 людина, з них двоє дітей – 1,5-місячний хлопчик та 14-річна дівчинка.