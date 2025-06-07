РФ вдарила дронами, крилатими і балістичними ракетами: скільки цілей збила ППО

Атака РФ на Україну.

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Вночі проти 7 червня армія РФ випустила по Україні 215 засобів повітряного нападу - безпілотники та кілька типів ракет. Українська ППО знищила 174 повітряних цілей.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Цієї ночі РФ вдарила:

206 ударними БпЛ А типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів (з напрямків Брянська, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, Чауди);

двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (із Воронезької області);

шістьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 (із літаків тактичної авіації з повітряного простору ТОТ Запорізької області);

однією крилатою ракетою Іскандер-К (із Ростовської області).

Сили протиповітряної оборони знешкодили 174 засоби повітряного нападу:

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87 БпЛА типу Shahed збито вогневими засобами, 80 — локаційно втрачено;

шість керованих ракет Х-59/69;

одну крилату ракету Іскандер-К.

За інформацією військових, зафіксовано влучання у десяти 10 локаціях, падіння збитих цілей - на семи локаціях.

Нічна атака РФ

Вночі в низці областей України було оголошено повітряну тривогу. Низку областей атакували ворожі БпЛА. Окрім того, повідомлялося про небезпеку ракетних ударів.

У Дніпрі та в Павлограді вночі сталися вибухи. На Дніпропетровщині сили ППО збили шість ракет та 27 БпЛА. У Дніпрі через російський обстріл пошкоджено інфраструктуру, підприємство, навчальний заклад і декілька десятків гаражів.

Окрім того, Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл Харкова. Атака тривала понад годину — в місті пролунало кілька десятків вибухів. Ворог завдав ударів одночасно ракетами, «Шахедами» та керованими авіабомбами.

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Місто пережило найпотужнішу атаку за весь час повномасштабної війни. Відомо про трьох загиблих. Постраждала 21 людина, з них двоє дітей – 1,5-місячний хлопчик та 14-річна дівчинка.

Дата публікації 20:56, 06.06.25 Кількість переглядів 12 Завали досі розбирають! ТСН наживо з Києва після російськоих ударів!