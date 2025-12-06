РФ вдарила дронами по Чернігівщині: в Новгород-Сіверському є жертви та руйнування

Дрони РФ атакували центр міста Новгород-Сіверський на Чернігівщині / © ТСН

Чернігівщина знову опинилася під ворожим вогнем. Ввечері суботи, 6 грудня, російські окупанти здійснили прицільну атаку дронами по місту Новгород-Сіверський. Під удар потрапив саме центр населеного пункту, де розташовані адміністративні та житлові будівлі.

Про це повідомила поліція Чернігівської області.

Пожежа у поліції та реакція правоохоронців

За даними правоохоронців, внаслідок ворожих ударів спалахнула пожежа у приміщенні Новгород-Сіверського районного відділу поліції. Вогонь охопив будівлю, завдавши їй пошкоджень.

Слідчі поліції вже працюють на місцях влучань та документують наслідки воєнного злочину. Відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни).

Наслідки удару російських дронів по Новгород-Сіверському на Чернігівщині / © Фото з відкритих джерел

Загибель людини та уточнені масштаби руйнувань

Згодом з’явилася уточнена інформація щодо постраждалих та масштабів атаки. Начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов на своїй сторінці у Facebook повідомив трагічну звістку.

«На жаль, під час обстрілу у власному будинку загинув 50-річний місцевий мешканець. Щирі співчуття рідним та близьким!», — написав він.

Олександр Селіверстов також уточнив деталі атаки:

Ворог застосував 4 ударні БпЛА типу «Герань-2» .

Окрім відділку поліції, пошкоджено будівлю медичного коледжу .

Руйнувань зазнали щонайменше вісім приватних житлових будинків та цивільний автомобіль.

Нагадаємо, це не перша атака російських дронів на Новгород-Сіверський. Минулого місяця внаслідок атаки були пошкоджені приватні домівки та магазин.