РФ вдарила дронами по Чернігову: є поранені

Армія РФ дронами вдарила по Чернігову. Поранено четверо людей.

Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Як стало відомо, наймолодшому постраждалому 23 роки, а найстаршому — 53. Удар дрона прийшовся по підприємству. Поранених доставили в лікарню.

Відомо також, що російські БпЛА атакували Сновськ. Є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, ситуація з енергетикою на Чернігівщині дуже складна. РФ знищила ключовий блок генерації в області.

«Росіяни намагаються створити повний блекаут для цивільного населення. Тут немає нічого військового. Це навмисний геноцид проти мирних людей», — зазначив представник обленерго.