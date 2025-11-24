- Дата публікації
РФ вдарила дронами по Чернігову: є поранені
Через атаку безпілотників на Чернігів поранень зазнали 4 людини.
Армія РФ дронами вдарила по Чернігову. Поранено четверо людей.
Про це повідомляє голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Як стало відомо, наймолодшому постраждалому 23 роки, а найстаршому — 53. Удар дрона прийшовся по підприємству. Поранених доставили в лікарню.
Відомо також, що російські БпЛА атакували Сновськ. Є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури.
Нагадаємо, ситуація з енергетикою на Чернігівщині дуже складна. РФ знищила ключовий блок генерації в області.
«Росіяни намагаються створити повний блекаут для цивільного населення. Тут немає нічого військового. Це навмисний геноцид проти мирних людей», — зазначив представник обленерго.