РФ вдарила дронами по Дніпру: є постраждалі
Через обстріл Дніпра безпілотниками є потерпілі, зокрема дитина.
Вночі 23 листопада армія РФ вдарила безпілотниками по Дніпру. Внаслідок російської атаки дронами у місті Дніпро постраждали 14 людей.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Владислав Гайваненко.
Як зазначається, серед потерпілих — 11-річна дівчинка.
«Зайнялися балкони у дев’ятиповерхівці та прибудова до приватного будинку», — написав Гайваненко.
Також понівечено 6 машин.
Нагадаємо, окупанти вночі 23 листопада атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Унаслідок атаки в Дніпрі спалахнули пожежі в одній із багатоповерхівок та в приватній оселі. За попередньою інформацією, є постраждалі. Їхня кількість та стан наразі уточнюються.