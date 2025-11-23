ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Укрaїнa
24
РФ вдарила дронами по Дніпру: є постраждалі

Через обстріл Дніпра безпілотниками є потерпілі, зокрема дитина.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Дніпро

Вночі 23 листопада армія РФ вдарила безпілотниками по Дніпру. Внаслідок російської атаки дронами у місті Дніпро постраждали 14 людей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Владислав Гайваненко.

Як зазначається, серед потерпілих — 11-річна дівчинка.

«Зайнялися балкони у дев’ятиповерхівці та прибудова до приватного будинку», — написав Гайваненко.

Також понівечено 6 машин.

Нагадаємо, окупанти вночі 23 листопада атакували Дніпропетровську область ударними безпілотниками. Унаслідок атаки в Дніпрі спалахнули пожежі в одній із багатоповерхівок та в приватній оселі. За попередньою інформацією, є постраждалі. Їхня кількість та стан наразі уточнюються.

24
