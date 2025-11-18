РФ вдарила дронами по місті на Чернігівщині: є загиблі (фото)

Безпілотник.

Реклама

Опівночі російська армія атакувала безпілотниками місто Городня, що у Чернігівській області. Є загиблі.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Внаслідок російського удару у місті загинули дві жінки, яким було 75 і 72 роки.

Реклама

“Абсолютно підлий удар. Росіяни атакували місто ударними дронами опівночі, коли люди вже спали”, - наголосив чиновник.

У Городні пошкоджено домівки. Крім того, “приліт” стався по будівлі підприємства, яке наразі не працю. На місцях влучань виникли пожежі.

ФОТО

Армія РФ вночі 18 листопада атакувала Чернігівську область. / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

У місті Городня загинули дві жінки. / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

У місті Городня росіяни атакували звичайні житлові будинки. / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Армія РФ вночі 18 листопада атакувала Чернігівську область. / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Нагадаємо, також цієї ночі Росія масовано вдарила безпілотниками по Дніпру. Зокрема, у місті пошкоджено залізничну інфраструктуру. Серйозних пошкоджень зазнало приміське депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди регіону. Росіяни цілять по ньому вже вдруге за час повномасштабної війни.