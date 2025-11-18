ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
382
Час на прочитання
1 хв

РФ вдарила дронами по місті на Чернігівщині: є загиблі (фото)

Росіяни атакували у місті звичайні житлові будинки.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Безпілотник.

Безпілотник.

Опівночі російська армія атакувала безпілотниками місто Городня, що у Чернігівській області. Є загиблі.

Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

Внаслідок російського удару у місті загинули дві жінки, яким було 75 і 72 роки.

“Абсолютно підлий удар. Росіяни атакували місто ударними дронами опівночі, коли люди вже спали”, - наголосив чиновник.

У Городні пошкоджено домівки. Крім того, “приліт” стався по будівлі підприємства, яке наразі не працю. На місцях влучань виникли пожежі.

ФОТО

Армія РФ вночі 18 листопада атакувала Чернігівську область. / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Армія РФ вночі 18 листопада атакувала Чернігівську область. / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

У місті Городня загинули дві жінки. / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

У місті Городня загинули дві жінки. / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

У місті Городня росіяни атакували звичайні житлові будинки. / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

У місті Городня росіяни атакували звичайні житлові будинки. / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Армія РФ вночі 18 листопада атакувала Чернігівську область. / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Армія РФ вночі 18 листопада атакувала Чернігівську область. / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

Нагадаємо, також цієї ночі Росія масовано вдарила безпілотниками по Дніпру. Зокрема, у місті пошкоджено залізничну інфраструктуру. Серйозних пошкоджень зазнало приміське депо, яке обслуговує пасажирські електропоїзди регіону. Росіяни цілять по ньому вже вдруге за час повномасштабної війни.

Дата публікації
Кількість переглядів
382
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie