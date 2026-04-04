РФ вдарила дронами по Сумах: є влучання у багатоповерхівку
Інформація про постраждалих, а також масштаби руйнувань уточнюється.
У ніч проти 4 квітня російські війська здійснили атаку на Суми із застосуванням ударних безпілотників, унаслідок чого зафіксовано влучання у житловий будинок.
Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Артем Кобзар.
«Зафіксовано влучання БпЛА у Зарічному районі в багатоквартирний житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа», — йдеться у повідомленні.
Окрім цього, у тому ж районі зафіксували ще одне влучання — у дворі.
Наразі інформація про постраждалих, а також масштаби руйнувань уточнюється.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 4 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що на Київщині російський дрон пошкодив об’єкти Національного військового меморіального кладовища.