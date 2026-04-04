РФ вдарила дронами по Сумах: є влучання у багатоповерхівку

Наслідки удару по Сумах / © Telegram "Кордон. Медіа"

Реклама

У ніч проти 4 квітня російські війська здійснили атаку на Суми із застосуванням ударних безпілотників, унаслідок чого зафіксовано влучання у житловий будинок.

Про це повідомив виконувач обов’язків міського голови Артем Кобзар.

«Зафіксовано влучання БпЛА у Зарічному районі в багатоквартирний житловий будинок, внаслідок чого виникла пожежа», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Окрім цього, у тому ж районі зафіксували ще одне влучання — у дворі.

Наразі інформація про постраждалих, а також масштаби руйнувань уточнюється.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 4 квітня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що на Київщині російський дрон пошкодив об’єкти Національного військового меморіального кладовища.