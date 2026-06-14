РФ посеред дня вдарила дроном по автомобілю: є жертви (фото)

Атака РФ. / © Associated Press

Реклама

Вдень 14 червня російська армія вдарила fpv-дроном по автомобілі у Біленькому, що у Запорізькій області.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Одна людина загинула, ще четверо поранені внаслідок ворожої атаки на Запорізький район», — наголосив чиновник.

Реклама

З його слів, росіяни атакували fpv-дроном автомобіль у Біленькому. Внаслідок удару загинула 73-річна жінка. Окрім того, поранення отримали три жінки 73, 74 та 68 років, а також 74-річний чоловік.

Нагадаємо, напередодні росіяни від ранку і до обіду атакували Запоріжжя. Зокрема, безпілотники вдарили по обʼєкті критичної інфраструктури. Загинув чоловік.







Новина доповнюється

Новини партнерів