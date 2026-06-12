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РФ вдарила дроном по фермі на Сумщині: є постраждалі та загиблі тварини
Російський безпілотник прицільно вдарив по фермі в Садівській громаді на Сумщині. Постраждали працівники, є загибла та поранена худоба.
У Сумському районі внаслідок ворожого удару безпілотником по господарству в Садівській громаді постраждали люди та загинула худоба. Атака відбулася в момент, коли працівники ферми заводили тварин до приміщення.
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Атака РФ на Сумщину — що відомо
«Внаслідок атаки важкі поранення отримала 51-річна жінка. З опіками її оперативно госпіталізували. Медики надають усю необхідну допомогу», — зазначив Григоров.
За його словами, ще четверо співробітників господарства отримали травми, проте допомога їм була надана на місці, від госпіталізації вони відмовилися.
Окрім цивільних осіб, внаслідок атаки постраждало поголів’я худоби: частина тварин загинула, інші дістали поранення.
Війна в Україні — останні новини
Нагадаємо, у Сумах увечері 11 червня ворожий безпілотник «Молнія» поцілив у багатоквартирний будинок.
Ще раніше в ніч проти 6 червня російські війська атакували об’єкти енергетичної інфраструктури, автозаправну станцію та поштовий автомобіль у Сумській області. Внаслідок ударів поранень зазнали двоє людей.