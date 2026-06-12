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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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РФ вдарила дроном по фермі на Сумщині: є постраждалі та загиблі тварини

Російський безпілотник прицільно вдарив по фермі в Садівській громаді на Сумщині. Постраждали працівники, є загибла та поранена худоба.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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РФ вдарила дроном по фермі на Сумщині

РФ вдарила дроном по фермі на Сумщині

У Сумському районі внаслідок ворожого удару безпілотником по господарству в Садівській громаді постраждали люди та загинула худоба. Атака відбулася в момент, коли працівники ферми заводили тварин до приміщення.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Атака РФ на Сумщину — що відомо

«Внаслідок атаки важкі поранення отримала 51-річна жінка. З опіками її оперативно госпіталізували. Медики надають усю необхідну допомогу», — зазначив Григоров.

За його словами, ще четверо співробітників господарства отримали травми, проте допомога їм була надана на місці, від госпіталізації вони відмовилися.

РФ вдарила дроном по фермі на Сумщині

РФ вдарила дроном по фермі на Сумщині

Окрім цивільних осіб, внаслідок атаки постраждало поголів’я худоби: частина тварин загинула, інші дістали поранення.

РФ вдарила дроном по фермі на Сумщині.

РФ вдарила дроном по фермі на Сумщині.

Війна в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Сумах увечері 11 червня ворожий безпілотник «Молнія» поцілив у багатоквартирний будинок.

Ще раніше в ніч проти 6 червня російські війська атакували об’єкти енергетичної інфраструктури, автозаправну станцію та поштовий автомобіль у Сумській області. Внаслідок ударів поранень зазнали двоє людей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
54
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