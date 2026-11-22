Безпілотник РФ / © Associated Press

Реклама

Російські війська атакували Харків безпілотником. У Салтівському районі дрон влучив у дах дев’ятиповерхового житлового будинку. Постраждала 50-річна жінка.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Реклама

Атака дрона на Харків: що відомо про влучання в багатоповерхівку

За інформацією очільника ОВА, у постраждалої діагностували гостру реакцію на стрес. Медики надали їй необхідну допомогу.

Реклама

Після атаки на місце прибули рятувальники, медики та правоохоронці. Усі екстрені служби працюють у посиленому режимі.

Наслідки удару по Салтівці: що повідомили в Харківській ОВА

«Ворог наніс удар дроном по Салтівському району Харкова. Влучання зафіксовано в дах 9-ти поверхового житлового будинку. 50-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Медики надають всю необхідну допомогу. Всі екстрені служби працюють в посиленому режимі», — повідомив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв про атаку російського безпілотника на Харків. Тоді дрон влучив у медичний заклад у Шевченківському районі міста, внаслідок чого постраждали четверо людей. Також зазнали пошкоджень автомобілі та вікна багатоквартирного будинку в житловому комплексі.

Новини партнерів