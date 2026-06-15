РФ вдарила дроном по зоопарку у Харкові: є загиблі тварини (фото)

Росія атакувала «Шахедом» зоопарк у Харкові

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Сьогодні вечері 15 червня росіяни завдали удару безпілотником по Шевченківському району Харкова — «приліт» стався по території зоопарку.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Підтверджено влучання по зоопарку — є пошкодження вольєрів, інші подробиці зʼясовуємо. Надходить інформація про постраждалих тварин», — зазначив він.

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«Один з БпЛА влучив по території зоопарку, є загоряння. Також зафіксували падіння уламків на проїзну частину. На цю хвилину інформація щодо постраждалих не надходила», — додав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У ДСНС уточнили, що внаслідок обстрілу кілька тварин загинули.

«Через влучання на території зоопарку спалахнула пожежа у вольєрі, яку оперативно ліквідували підрозділи пожежно-рятувальної служби. Рятувальники та психологи ДСНС спільно зі співробітниками Нацполіції та працівниками зоопарку провели евакуацію з будівлі віварію. Спільними зусиллями їм вдалося врятувати та вивести у безпечне місце тваринок», — розповіли рятувальники.

У пресслужбі Харківської міськради додали, що «Шахед» влучив між віварієм, де живуть кролі, морські свинки та інші дрібні тварини, адміністративною будівлею та Будинком слона.

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Фахівці оглядають територію, перевіряють будівлі та ліквідовують наслідки удару. Зазначається, що усі великі тварини цілі.

РФ вдарила безпілотником по зоопарку у Харкові (8 фото) © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС © ДСНС

Нагадаємо, що цієї ночі у Харкові під час повторного удару РФ загинули п’ятеро рятувальників, які гасили пожежу після попередньої атаки. Що відомо про загиблих працівників ДСНС, ми писали у цій статті.

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