РФ вдарила КАБом по навчальному комплексу в Сумах: поранено виховательок, дітей врятувало диво

Удар по НВК у Сумах

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Російські війська КАБом вдарили по навчально-виховному комплексу (НВК) у Сумах, де проводились виховні заняття з дітьми в літній період.

Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

«На щастя діти раніше покинули навчальний заклад. Постраждали попередньо 2 виховательки закладу- їхній стан середньої тяжкості», — повідомив голова МВА.

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Крім того, пошкоджено 3 приватні будинки поруч та 2 приватні автівки.

Наслідки ліквідовуються, інформація уточнюється.

Також сьогодні троє цивільних постраждали внаслідок атаки російського БпЛА по автозаправній станції у Сумах. Відомо про 3 постраждалих: 2 жінки 23 та 18 років та 47-річний чоловік, які доставлені до лікарні.

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