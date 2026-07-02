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РФ вдарила КАБом по навчальному комплексу в Сумах: поранено виховательок, дітей врятувало диво
Трагедії з масовими жертвами серед малечі вдалося уникнути лише завдяки щасливому випадку — вихованці закладу покинули НВК незадовго до ворожого прильоту.
Російські війська КАБом вдарили по навчально-виховному комплексу (НВК) у Сумах, де проводились виховні заняття з дітьми в літній період.
Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.
«На щастя діти раніше покинули навчальний заклад. Постраждали попередньо 2 виховательки закладу- їхній стан середньої тяжкості», — повідомив голова МВА.
Крім того, пошкоджено 3 приватні будинки поруч та 2 приватні автівки.
Наслідки ліквідовуються, інформація уточнюється.
Також сьогодні троє цивільних постраждали внаслідок атаки російського БпЛА по автозаправній станції у Сумах. Відомо про 3 постраждалих: 2 жінки 23 та 18 років та 47-річний чоловік, які доставлені до лікарні.