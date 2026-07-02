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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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32
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РФ вдарила КАБом по навчальному комплексу в Сумах: поранено виховательок, дітей врятувало диво

Трагедії з масовими жертвами серед малечі вдалося уникнути лише завдяки щасливому випадку — вихованці закладу покинули НВК незадовго до ворожого прильоту.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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Удар по НВК у Сумах

Удар по НВК у Сумах

Російські війська КАБом вдарили по навчально-виховному комплексу (НВК) у Сумах, де проводились виховні заняття з дітьми в літній період.

Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.

«На щастя діти раніше покинули навчальний заклад. Постраждали попередньо 2 виховательки закладу- їхній стан середньої тяжкості», — повідомив голова МВА.

Крім того, пошкоджено 3 приватні будинки поруч та 2 приватні автівки.

Наслідки ліквідовуються, інформація уточнюється.

Також сьогодні троє цивільних постраждали внаслідок атаки російського БпЛА по автозаправній станції у Сумах. Відомо про 3 постраждалих: 2 жінки 23 та 18 років та 47-річний чоловік, які доставлені до лікарні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
32
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