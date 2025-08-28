РФ вдарила "Кинджалами", дронами і крилатими ракетами: куди цілився ворог і що збила ППО

Ракетний удар РФ. / © ТСН.ua

Реклама

Вночі проти четверга, 28 серпня, російська армія масовано атакувала Україну – 629 засобом повітряного нападу. Зокрема, аеробалістичними ракетами Х-47М2 “Кинджала”. Сили ППО знищили 589 цілей.

Про це повідомило Командування повітряних сил ЗСУ.

Під час нічного удару російські війська випустили по території України ударні БпЛА, а також ракети повітряного та наземного базування:

Реклама

598 БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів (запущено з напрямків Курська, Брянська, Міллерово, Орела, Шаталово і Приморсько-Ахтарська (РФ), а також Гвардійського, що в Криму);

дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" (Липецька та Воронезької області);

дев’ять балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (Брянська та Воронезької області);

-20 крилатих ракет Х-101 (повітряний простір Саратовської області).

Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 589 повітряних цілей:

563 Shahed і дронів-імітаторів різних типів;

один "Кинджал";

сім “Іскандерів-М/KN-23”;

18 ракет Х-101.

За інформацією військових, зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 13 локаціях, падіння збитих (уламки) на 26 локаціях.

Нагадаємо, вночі РФ масовано атакувала столицю ракетами і “Шахедами”. Зокрема, РФ вдарила по будинку в Дарницькому районі Києва. Загинуло щонайменше десять осіб. Крім того, сімох людей вважають зниклими безвісти.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на масований нічний удар РФ. Український лідер наголосив, що ця чергова атака росіян «є чіткою відповіддю всім у світі, хто тижнями й місяцями закликав до припинення вогню та до реальної дипломатії».

Реклама

Дата публікації 09:15, 28.08.25 Кількість переглядів 30 Київ поруйнований в усіх районах! Кількість загиблих постійно зростає