РФ вдарила "Кинджалами", дронами і крилатими ракетами: куди цілився ворог і що збила ППО

Атака РФ вночі 10 жовтня. / © ТСН

Вночі проти 10 жовтня армія РФ завдала комбінованого удару по території України із застосуванням безпілотників, ракет повітряного та наземного базування. Загалом 497 засобів повітряного нападу: 32 ракети та 465 дронів різних типів. Сили ППО знищили 420 повітряних цілей.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Протягом ночі російська армія запустила:

465 ударних БпЛА типу Shahed (200 штук), “Гербера” (безпілотники інших типів): напрямки пусків - Курськ, Міллерово, Шаталово, Орел, Шахти, Приморсько-Ахтарськ;

дві аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» : пуски з повітряного простору Липецької області;

14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 : райони пусків - тимчасово окупований Крим, Ростовська і Брянська області;

12 крилатих ракет Іскандер-К: райони пусків - анексований Крим, Ростовська і Брянська області;

чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Під час масованої атаки зафіксовано прямі влучання 13 ракет та 60 ударних БпЛА на 19 локаціях. Крім того, уламки збитих цілей виявили на семи локаціях.

Протиповітряна оборона збила 420 повітряних цілей:

405 БпЛА типу Shahed і “Гербера”;

один “Кинджал”;

чотири Іскандер-М/KN-23;

дев’ять Іскандер-К;

одну Х-59/69.

За даними ПС, чотири російські ракети не досягли своїх цілей (локаційно втрачені). Наразі місця падіння уточнюються.

Нагадаємо, цієї ночі РФ здійснила масовану атаку на енергооб'єкти в різних областях країни. Сталися відключення світла. Зокрема, частина Києва залишилася без електрики, сталися проблеми з водопостачанням. Влада обіцяє, що до кінця доби ситуація покращиться.

Окрім того, Росія вдарила по теплоелектростанції ДТЕК. Через потужний обстріл серйозно пошкоджено обладнання. У Київській та Дніпропетровській областях запровадили відключення світла.

Президент Володимир Зеленський назвав "головну мішень" російських ударів протягом цієї ночі. З його слів, РФ свідомо атакувала цивільну, енергетичну інфраструктури України перед початком опалювального сезону. У різних областях постраждало понад 20 людей, у Запоріжжі загинула дитина.