РФ вдарила "Кинджалами", дронами, крилатими і балістичними ракетами: що збила ППО і куди цілився ворог

Масована атака РФ. / © ТСН.ua

Вночі та зранку 22 жовтня армія агресорки Росії завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Росіяни застосували безпілотники, ракети повітряного та наземного базування. Загалом 433 засоби повітряного нападу. Протиповітряна оборона знищила 349 цілей.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, під час масованого обстрілу росіяни застосували 28 ракет, зокрема - 15 балістичних, а також 405 БпЛА різних типів.

Росіяни запустили :

405 ударних БпЛА типу Shahed (близько 250 штук), “Гербера”: із напрямків Курська, Міллерово, Орла, Приморсько-Ахтарська та Чауди;

11 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23: райони пусків - Брянська та Ростовська області, а також - окупована Донеччина;

дев’ять крилатих ракет Іскандер-К : райони пусків - Курська і Воронезька області, Крим;

чотири аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» : із повітряного простору Ростовської області;

чотири керованих авіаційних ракет Х-59/69: район пусків - тимчасово окупована територія Запорізької області.

За попередніми даними, станом на 12:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 349 повітряних цілей:

333 безпілотники

вісім крилатих ракет Іскандер-К;

шість балістичних ракет Іскандер-М/KN-23;

дві керовані авіаційні ракети Х-59/69.

Зазначається, що 17 БпЛА не досягли цілей. Інформація уточнюється.

За даними військових, основний напрямок удару цієї ночі - Київська область. Також постраждали Дніпропетровська, Черкаська, Чернігівська та Одеська області, а також місто Запоріжжя.

Наразі зафіксовано прямі влучання 12 ракет та 55 ударних БпЛА на 26 локаціях. Падіння уламків фіксують на 19 локаціях.

Нагадаємо, від ночі в Україні лунали сирени черед загрозу російських безпілотників та ракет. Зокрема, зранку двічі оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт МіГів на території Росії. Монітори повідомляли про пуски "Кинджалів".

У різних регіонах лунали вибухи. Зокрема, росіяни здійснили масований удар по Києву. У столиці загинуло двоє людей. Крім того, понад 20 осіб отримали травми. У різних районах столиці фіксують наслідки атаки. Зокрема, пошкоджено житлові багатоповерхівки.

У Міненерго заявили, що протягом ночі та зранку армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру в різних регіонах України. Найскладніша ситуація на Сумщині та Чернігівщині. Для стабілізації ситуації в енергосистемі у більшості регіонів країни застосували аварійні відключення електроенергії.