РФ вдарила "Кинджалами", "Іскандерами" і дронами: куди цілився ворог і що збила ППО

Атака РФ на Україну. / © ТСН.ua

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Вночі проти п’ятниці, 4 липня, російська армія вдарила по Україні 550 засобами повітряного нападу. Сили ППО знищили 478 цілей. Ціллю РФ цієї ночі став Київ.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Вночі РФ атакувала Україну:

539 ударними БпЛА типу Shahed (понад 330 штук) і безпілотниками-імітаторами різних типів (напрямки Курська, Шаталово, Орла, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська);

однією аеробалістичною ракетою Х-47 М2 " Кинджал " (повітряний простір Липецької області);

шістьма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (Брянська область);

чотирма крилатими ракетами Іскандер-К (Курська, Воронезька області).

За попередніми даними, ППО знешкодила 478 засобів повітряного нападу: 270 збито вогневими засобами, 208 – локаційно втрачені. Збито:

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268 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів);

дві крилаті ракети Іскандер-К.

За інформацією військових, зафіксовано влучання у восьми локаціях (дев’ять ракет і 63 БпЛА), а також падіння збитих цілей - у 33 локаціях.

Нагадаємо, від вечора 3 липня безпілотники атакували Україну. У низці областей було оголошено повітряну тривогу. Після опівночі сирени залунали по всій Україні. На території РФ злетіли МіГи.

РФ масовано вдарила по Києву дронами і балістикою. Станом на 08:00 відомо про понад 20 травмованих. Постраждали житлові будинки, освітня, медична, транспортна інфраструктура.

Дата публікації 15:06, 23.06.25 Кількість переглядів 766 Купіть додому протигази! ДСНСівці розповіли про алгоритм дій, якщо ви опинилися під завалами