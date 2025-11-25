- Дата публікації
РФ вдарила "Кинджалами", крилатими і балістичними ракетами, дронами: скільки цілей знищено
Вночі та зранку 25 листопада російська армія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Загалом - 486 засобів повітряного нападу: 22 ракет та 464 безпілотників.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Під час масованої атаки росіяни запустили:
464 ударних БпЛА типу Shahed (близько 200), “Гербера” - з напрямків Шаталово, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Гвардійського;
чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»: район пуску - Рязанська область;
сім крилатих ракет Іскандер-К: райони пусків Курська область;
вісім крилатих ракет "Калібр" летіли з акваторії Чорного моря;
три балістичні ракети "Іскандер-М": район пуску - Брянська область.
Зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях. Падіння уламків сталися на 12 локаціях.
За попередніми даними, протиповітряною обороною було збито 452 повітряні цілі:
438 безпілотники;
один «Кинджал»;
п’ять крилаті “Іскандер-К”;
п’ять “Калібрів”;
три балістичні “Іскандер-М”.