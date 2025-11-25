ТСН у соціальних мережах

105
1 хв

РФ вдарила "Кинджалами", крилатими і балістичними ракетами, дронами: скільки цілей знищено

Олена Капнік
© ТСН.ua

Вночі та зранку 25 листопада російська армія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Загалом - 486 засобів повітряного нападу: 22 ракет та 464 безпілотників.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Під час масованої атаки росіяни запустили:

  • 464 ударних БпЛА типу Shahed (близько 200), “Гербера” - з напрямків Шаталово, Курська, Орла, Міллерово, Приморсько-Ахтарська та Гвардійського;

  • чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»: район пуску - Рязанська область;

  • сім крилатих ракет Іскандер-К: райони пусків Курська область;

  • вісім крилатих ракет "Калібр" летіли з акваторії Чорного моря;

  • три балістичні ракети "Іскандер-М": район пуску - Брянська область.

Зафіксовано влучання ракет та 26 ударних БпЛА на 15 локаціях. Падіння уламків сталися на 12 локаціях.

За попередніми даними, протиповітряною обороною було збито 452 повітряні цілі:

  • 438 безпілотники;

  • один «Кинджал»;

  • п’ять крилаті “Іскандер-К”;

  • п’ять “Калібрів”;

  • три балістичні “Іскандер-М”.

Новина доповнюється
105
