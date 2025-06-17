РФ вдарила "Кинджалами", крилатими ракетами і дронами: куди вдарив ворог і що збила ППО

Атака РФ на Київ 17 червня. / © Associated Press

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Вночі проти вівторка, 17 червня, армія РФ атакувала Україну 472 засобами повітряного нападу - безпілотниками та різними типами ракет. Зокрема, аеробалістичними “Кинджалами”. Сили ППО знищили 428 повітряних цілей. Основним напрямком удару був Київ.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Вночі російські війська запустили по Україні:

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440 БпЛА (зокрема, близько 280 Shahed) і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курська, Шаталово, Орла, Брянська, Міллерово і Приморсько-Ахтарська;

дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської області;

16 крилатих ракет Х-101 із літаків стратегічної авіації з повітряного простору Саратовської області;

чотири крилатих ракет "Калібр" із акваторії Чорного моря;

дев’ять керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації із повітряного простору Бєлгородської та Брянської областей;

одну протирадіолокаційну ракету Х-31П.

За попередніми даними, станом на 10:00 протиповітряною обороною знешкоджено 428 засобів повітряного нападу: 262 збито вогневими засобами, 166 – локаційно втрачені.

ППО знищила:

239 ворожих БпЛА збито вогневими засобами, 163 - локаційно втрачено;

дві аеробалістичні Х-47 М2 "Кинджал" (одна локаційно втрачена);

15 крилатих ракет Х-101;

8 керованих авіаційних ракет Х-59/69 (одна - локаційно втрачена);

одна протирадіолокаційна ракета Х-31П локаційно втрачена.

За інформацією військових, сталися влучання засобів повітряного нападу РФ у 10 локаціях, падіння збитих цілей - у 34 локаціях.

Нагадаємо, цієї ночі армія РФ здійснила масовану атаку по Україні. Зокрема, жахливі руйнування сталися в Києві та Одесі. Через удари росіян пошкоджено житлові будинки. Відомо про щонайменше 14 загиблих у столиці та одну жертву в Одесі.

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Зокрема, для ударів по Києву ворог застосував касетні боєприпаси. Частини цих боєприпасів екстрені служби зараз знаходять на столичних Нивках. Такі боєприпаси росіяни застосовують для максимального ураження.

Під час нічної атаки на Україну Польща підняла в повітря свої винищувачі. Під посиленим наглядом також перебували системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.

Дата публікації 09:41, 17.06.25 Кількість переглядів 74 Кличко показав пошкоджену п’ятиповерхівку в Києві