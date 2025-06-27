РФ вдарила "Кинджалами", "Калібрами" і дронами: куди цілився ворог і що збила ППО

Атака РФ на Україну. / © ТСН.ua

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Вночі проти п’ятниці, 27 червня, російська армія атакувала Україну 371 засобом повітряного нападу. Основний напрямок удару – місто Старокостянтинів у Хмельницькій області. ППО знищила 365 цілей.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Вночі росіяни атакували:

363 ударними БпЛА типу Shahed (200) і безпілотниками-імітаторами різних типів (напрямки Курська, Шаталово, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська);

двома аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" (пуски з Рязанської області):

шістьма крилатими ракетами "Калібр" (акваторія Каспійського моря).

“За попередніми даними, протиповітряною обороною знешкоджено 365 засобів повітряного нападу противника – 217 збито вогневими засобами, 148 – локаційно втрачені”, - наголосили військові.

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Сили ППО знищили:

211 ворожих БпЛА типу Shahed збито, 148 — локаційно втрачено;

шість крилатих ракет "Калібр".

За інформацією ПС, зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у трьох локаціях, а також падіння збитих цілей на восьми локаціях.

Нагадаємо, цієї ночі в Україні кілька разів оголошували тривогу. Зокрема, масштабну - через зліт МіГів на території РФ. Росія атакувала Україну ракетами «Кинджал». За даними моніторингів, під атакою було місто Старокостянтинів на Хмельниччині.

Крім того, вночі російська армія атакувала Україну БпЛА, а також “Калібрами”. Частина ракет атакувала Дніпропетровщину, а також Київську область, а також Старокостянтинів на Хмельниччині.

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Дата публікації 08:21, 25.06.25 Кількість переглядів 305 Кількість поранених сягнула 300! Дніпро оговтується від ракетного удару!