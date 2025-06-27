ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
39k
Час на прочитання
1 хв

РФ вдарила "Кинджалами", "Калібрами" і дронами: куди цілився ворог і що збила ППО

Через нічний російський обстріл зафіксовано прямі влучання у трьох локаціях

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака РФ на Україну.

Атака РФ на Україну. / © ТСН.ua

Вночі проти п’ятниці, 27 червня, російська армія атакувала Україну 371 засобом повітряного нападу. Основний напрямок удару – місто Старокостянтинів у Хмельницькій області. ППО знищила 365 цілей.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Вночі росіяни атакували:

  • 363 ударними БпЛА типу Shahed (200) і безпілотниками-імітаторами різних типів (напрямки Курська, Шаталово, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська);

  • двома аеробалістичними ракетами Х-47 М2 "Кинджал" (пуски з Рязанської області):

  • шістьма крилатими ракетами "Калібр" (акваторія Каспійського моря).

“За попередніми даними, протиповітряною обороною знешкоджено 365 засобів повітряного нападу противника – 217 збито вогневими засобами, 148 – локаційно втрачені”, - наголосили військові.

Сили ППО знищили:

  • 211 ворожих БпЛА типу Shahed збито, 148 — локаційно втрачено;

  • шість крилатих ракет "Калібр".

За інформацією ПС, зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у трьох локаціях, а також падіння збитих цілей на восьми локаціях.

Нагадаємо, цієї ночі в Україні кілька разів оголошували тривогу. Зокрема, масштабну - через зліт МіГів на території РФ. Росія атакувала Україну ракетами «Кинджал». За даними моніторингів, під атакою було місто Старокостянтинів на Хмельниччині.

Крім того, вночі російська армія атакувала Україну БпЛА, а також “Калібрами”. Частина ракет атакувала Дніпропетровщину, а також Київську область, а також Старокостянтинів на Хмельниччині.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie