РФ вдарила "Кинджалами", крилатими ракетами і дронами: скільки цілей знищено, що було під прицілом

Ракетний удар. / © ТСН

Реклама

Вночі проти 23 грудня армія РФ завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України, застосовуючи безпілотники, а також ракети повітряного та наземного базування. Загалом 673 засобів повітряного нападу – 38 ракет та 635 БпЛА різних типів.

Про це повідомило Командування повітряних сил ЗСУ.

Загалом радіотехнічними військами ПС виявлено та здійснено супровід:

Реклама

635 ударних БпЛА типу Shahed, “Гербера” запустили із напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Чауда, Крим;

три аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал»: райони пусків - Рязанська область;

35 крилаті ракети Х-101, Іскандер-К: райони пусків – Вологодська та Курська області.

За попередніми даними, станом на 11:30 протиповітряною обороною збито 621 повітряну ціль:

587 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотників інших типів);

34 крилаті ракети Х-101, Іскандер-К.

Зафіксовано влучання ракет та 39 ударних БпЛА на 21 локації, падіння збитих цілей на восьми локаціях. Крім того, три аеробалістичні ракети не досягли цілей.

Як повідомлялося, вночі та зранку 23 грудня російська окупаційна армія вдарила по об'єктах енергетики у різних областях України. В уряді наголошують, що під прицілом була інфраструктура західних областей.

В Україні після атаки РФ застосовують аварійні відключення світла. Вони будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі. На ранок майже повністю знеструмлені споживачі у Рівненській області. Також є зумовлені обстрілами відключення електрики на Вінниччині, Хмельниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській і Харківській областях.

Реклама