РФ вдарила по аеропортах у Києві і Борисполі: Зеленський повідомив деталі

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Цієї ночі армія РФ «вперше за довгий час» атакувала українські аеропорти у Києві та в Борисполі. Ці удари відбулися на тлі підготовки можливого візиту представників США до столиці України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

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Російські удари по двох важливих летовищах глава держави назвав «демонстративними» та «цілеспрямованими».

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«Очевидно, такі удари Росії по аеропортах є реакцією на обговорення і підготовку можливості для американської сторони скористатися літаком для прибуття до України і приземлитися в аеропорту „Київ“ або в аеропорту „Бориспіль“», — наголосив президент.

За словами Зеленського, ці кроки Москви є «відповіддю на американську дипломатію». Водночас Україна, попередив президент, «скорегує» операцію щодо повітряного простору Росії.

«На наступному тижні скорегуємо нашу операцію щодо російського повітряного простору, який став небезпечним через присутність дронів і ракет у небі. З нашої сторони жодних загроз дипломатії немає і не буде. Україна зацікавлена в наближенні миру. Росія відповідатиме за те, що вона робить», — заявив український лідер.

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